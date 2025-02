Milano, 11 feb. (Adnkronos) - La procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio sulla morte di Alex Benedetti, il direttore di Virgin Radio che ieri, lunedì 10 febbraio, si è tolto la vita a Milano. La pm Francesca Crupi è in attesa degli atti e deve ancora fissare l'autopsia. Al vaglio degli inquirenti c'è l'ipotesi il gesto possa essere legato a difficoltà economiche, si parla di un presunto debito di 70mila euro, per una ristrutturazione edilizia legata al superbonus.