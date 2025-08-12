

Milano, 12 ago. (Adnkronos) - E' in corso l'udienza davanti al Tribunale del Riesame per l'ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, tra i sei arrestati (domiciliari) nell'inchiesta sull'urbanistica, che ha segnato un terremoto giudiziario e politico. Assistito dall'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, Tancredi è pronto a dimostrare l'assenza delle misure cautelari. Dopo di lui comparirà davanti ai giudici, invece, Giuseppe Marinoni (difeso da Eugenio Bono), ex presidente della Commissione per il paesaggio.

La Procura di Milano è intenzionata, nell'udienza di oggi, a depositare alcune chat in cui comparirebbe anche il nome del sindaco Giuseppe Sala. Oggi, o entro il 14 agosto, sono attese le decisione per le prime udienze del Riesame di Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione paesaggio del Comune e l'imprenditore Andrea Bezziccheri (l'unico in carcere). Sempre il 14 agosto è attesa l'udienza davanti al Riesame per l'ex manager Federico Pella, mentre l'ultimo a comparire davanti ai giudici (20 agosto) sarà l'imprenditore Manfredi Catella.

