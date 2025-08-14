

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - Il direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone, è indagato per induzione nell'inchiesta milanese sull'urbanistica. Il suo coinvolgimento nell'indagine era emerso nella memoria e nelle chat che riguardava il progetto Pirellino. Nelle 125 pagine di 'chat Pirellino' interagiscono con Malangone, l'ex assessore Giancarlo Tancredi e il costruttore Manfredi Catella.

