

Milano, 13 ago. (Adnkronos) - Sono tre gli arrestati nell'inchiesta sull'urbanistica che compariranno domani, giovedì 14 agosto, davanti al Tribunale del Riesame di Milano per discutere sulle esigenze cautelari dell'ex manager Federico Pella, dell'ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e dell'ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, tutti ai domiciliari nell'inchiesta sull'urbanistica. In origine era prevista solo l'udienza di Pella.

Il deposito, ieri, di una nuova memoria della Procura e di alcuni allegati tra cui due informative recentissime (11 e 12 agosto) della Guardia di finanza di Milano - si tratta delle chat estratte dal cellulare di Tancredi e del fondatore di Coima sgr Manfredi Catella, circa 4 mila pagine - ha fatto slittare a domani (da martedì 12 agosto) le udienze per Tancredi e Marinoni.

L'udienza di domani arriva all'indomani della decisione di un altro collegio del Riesame di annullare l'arresto (in carcere) del costruttore Andrea Bezziccheri e dei domiciliari per l'architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, Alessandro Scandurra.

