

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - "Non posso dire di essere felice, ma c'è sollievo. Non è passato giorno in questi otto anni in cui il mio cervello sia stato libero da questi pensieri. La speranza è che quella di oggi sia la puntata finale di questa storia e che io e la mia famiglia finalmente possiamo mettere un punto". Sono le prime parole della hostess che nel 2018 venne abusata nell'aeroposto di Malpensa, dopo la condanna in Appello bis per violenza sessuale del sindacalista a cui si era rivolta.

La sua - racconta, parlando con i giornalisti al termine dell'udienza attraverso il telefono del suo legale, Gionata Bonuccelli - "è stata una violenza nella violenza". La donna si era rivolta al 48enne per chiedere aiuto per una presunta discriminazione sul posto di lavoro. "Alla violenza di tipo lavorativo purtroppo in Italia noi lavoratrici, soprattutto se madri, ci siamo un po' assuefatte e rassegnate. Ed è stato in questo panorama già poco roseo della mia vita che è arrivato lui e si è approfittato della mia sofferenza".

Oltre al lungo iter giudiziario, con due assoluzioni per il sindacalista in primo e secondo grado, in virtù dei '30 secondi' attesi dalla vittima prima di reagire alle molestie, la donna ha anche dovuto cambiare lavoro: oggi non è più assistente di volo e lavora come insegnante.



"Ho pagato un prezzo molto alto per la diffamazione che mi è stata fatta in azienda. L'imputato oggi condannato ha sempre avuto, insieme ad altri del suo sindacato, un atteggiamento molto diffamatorio nei miei confronti e questo è stato un prezzo alto che ho dovuto pagare, tant'è che ho dovuto lasciare il lavoro", racconta.

Un prezzo "così alto", tra iter giudiziario travagliato e conseguenze personali e lavorative, che "purtroppo tante volte in questi anni mi sono chiesta chi me lo avesse fare. E ho pensato che forse, se fossi tornata indietro, non avrei denunciato. L'unica consolazione - dice senza nascondere la commozione - è stata che dentro di me sapevo e ancora so di aver fatto tutto il possibile. E mi dicevo 'tu hai fatto il tuo, se poi c'è chi il suo non lo fa, purtroppo non dipende da te'".

Consigli a donne che si trovano nella sua stessa situazione e non se la sentono di denunciare, non si sente di darli: "Ognuno faccia i conti con le proprie forze e cerchi di fare quel che è meglio per se stesso e di agire secondo coscienza".

