

Milano, 14 set. (Adnkronos) - In merito alla nuova segnalazione registrata nei giorni scorsi presso la frazione di Cascinazza (Robecco sul Naviglio), i tecnici di Gruppo Cap sono tempestivamente intervenuti per supportare le operazioni di contenimento e le verifiche delle Autorità competenti. La ricostruzione puntuale della dinamica e dell’origine dello scarico - spiega il Gruppo Cap - potrà essere definita solo al completamento delle verifiche e dei controlli attualmente in corso da parte delle Autorità preposte.

Gruppo Cap conferma di continuare a monitorare i flussi e a offrire la massima collaborazione alle Forze dell'Ordine, ad Arpa e alle Amministrazioni Locali.

