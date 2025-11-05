

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano sono in camera di consiglio per decidere su Alessia Pifferi, già condannata in primo grado all'ergastolo per aver abbandonato e lasciato morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi. La decisione della corte è attesa non prima delle ore 17. La Procura generale ha chiesto la conferma dell'ergastolo, mentre la difesa, rappresentata dall'avvocata Alessia Pontenani, ha chiesto che venga riconosciuta la semi infermità o di cambiare il capo d'accusa: non più omicidio ma come morte come conseguenza di altro reato. L'imputata, presente in prima fila, non ha reso dichiarazioni spontanee.

