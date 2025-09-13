

Milano, 13 set. (Adnkronos) - "L'unica misura" idonea per Baby Gang, arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione, è il carcere avendo "dimostrato nel tempo assoluta indifferenza ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria". Lo scrive la giudice per le indagini preliminari di Milano Fiammetta Modica nel provvedimento con cui convalida l'arresto da parte dei carabinieri.

Il trapper, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, "ha violato le misure cautelari disposte tanto da rendere necessari aggravamenti e ha infranto le prescrizioni conseguenti alla sorveglianza speciale e al foglio di via obbligatorio". La sera del 10 settembre scorso, poche ore prima dell'arresto, era stato autorizzato dal Tribunale Milano, sezione misure di Prevenzione, con apposito decreto affinché - nonostante la misura in essere - potesse salire sul palco ad Assago, ospite del cantante Emis Killa, e "svolgere la propria attività professionale, attesa la finalità risocializzante di tale attività".

Baby Gang è "un sorvegliato speciale ed è gravato da plurimi precedenti specifici connessi alla detenzione di armi, oltre a reati contro la persona consumati anche con l'utilizzo di armi da fuoco" e "ha dimostrato assoluta indifferenza ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e ricorre un elevatissimo il rischio di reiterazioni criminale connesso all'impiego e alla detenzione di armi" conclude la gip Modica.

