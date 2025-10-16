

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Una quindicina di armi sono state sequestrate nella casa di Cervia di Gianluca Soncin, il 52enne fermato per l’omicidio volontario pluriaggravato dell'ex compagna Pamela Genini. Da quanto si apprende si tratta di una decina di coltelli di tipo cutter, cioè una sorta di taglierino, e quattro o cinque pistole scacciacani. Armi che descrivono la personalità dell'indagato.

Nel decreto di sequestro compare anche un mazzo di chiavi che somiglia a quello dell'abitazione di via Iglesias a Milano, chiavi di cui l'uomo era riuscito a farsi una copia all'insaputa dell'ex fidanzata e con cui è entrato nell'appartamento al secondo piano dove ha ucciso - con almeno 24 coltellate - la modella e imprenditrice. La Procura di Milano ha disposto l'autopsia, che sarà fissata a breve, mentre si cercano eventuali altre denunce della vittima che sicuramente a Milano non aveva mai rivelato alle forze dell'ordine precedenti aggressioni e minacce di cui raccontano invece alcuni amici.

Intanto, si attende in giornata il provvedimento del gip Tommaso Perna che dovrà decidere sulla convalida del fermo. Nell'interrogatorio di garanzia Soncin, che è apparso dimesso, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

