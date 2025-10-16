

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Il gip di Milano Tommaso Perna ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Gianluca Soncin, il 52enne fermato per l’omicidio volontario pluriaggravato della compagna Pamela Genini, il quale stamane si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha riconosciuto tutte le aggravanti tra cui la premeditazione, la crudeltà e i futili motivi.

