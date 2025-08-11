

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - Emergono novità sulla dinamica dell'incidente mortale avvenuto in via Saponaro a Milano dove una donna di 72 anni, Cecilia De Astis, pensionata, ha perso la vita investita da un'auto guidata da un minore. La macchina, da quanto risulta alla Polizia locale che indaga sull'accaduto, viaggiava in direzione centro ma arrivata in prossimità del civico 40, "il conducente perdeva il controllo, usciva dalla carreggiata, saltava il cordolo invadendo un'area verde che separa la strada dalla sede tranviaria" dove si trovava la donna che "veniva investita e sbalzata di alcuni metri". L'auto finiva la corsa "contro un cartello stradale e veniva abbandonata dai quattro occupanti", probabilmente minori, che sono ancora in fuga.

