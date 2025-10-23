Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Il procuratore di Milano Marcello Viola ha espresso, in un breve punto stampa, il cordoglio per il femminicidio di Luciana Ronchi uccisa dall'ex compagno Luigi Morcaldi ieri a Bruzzano. Il procuratore esprime "profondo dolore per questo ennesimo gravissimo fatto. Un femminicidio che dopo quello di pochi giorni fa macchia di nuovo le strade della città".
Milano: donna accoltellata, procuratore 'profondo dolore, femminicidio macchia città'
23 ottobre, 2025 • 11:03
