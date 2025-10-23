

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Nell'auto di Luigi Morcaldi, 64 anni, accusato dell'omicidio volontario aggravato dell'ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, è stata trovata una lettera intitolata 'La torta avvelenata' presumibilmente scritta da lui, in cui "si rivolgeva alla ex moglie e al figlio riversando su di loro la sua rabbia e frustrazione". E' uno dei passaggi del decreto di fermo. L'auto è stata trovata in via Ornato all’interno di un parcheggio antistante il Parco Nord.

