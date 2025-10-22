

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Nel 2022 le forze dell'ordine erano intervenuta a casa Ronchi per una lite in famiglia. E' uno dei dettagli che emerge nell'indagine sul tentato omicidio di Luciana Ronchi, colpita con più coltellate sotto la sua abitazione in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. Tre anni fa la coppia si stava separando e la lite sarebbe stata riconducibile a motivi economici. In procura a Milano non risultano denunce della donna contro l'ex consorte.

