

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Prima hanno trovato l'auto di Luigi Morcaldi e quando lui si è 'tradito' riaccendendo il telefono è scattato il fermo, all'interno del Parco Nord, da parte degli agenti della Polizia locale di Milano. Il 64enne deve rispondere del tentato omicidio della moglie Luciana Ronchi, 62 anni, colpita con più coltellate al volto e al collo sotto al sua abitazione in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. Il coltello con cui avrebbe colpito l'ex moglie è stato trovato in un cestino poco distante dal luogo del fermo. Il sospettato viene sentito dal pubblico ministero Giovanni Tarzia, co titolare del fascicolo insieme al collega Leonardo Lesti, negli uffici della Polizia locale.

