

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Non sono andata a cercarla, lei stava attraversando via Grassini e li non so cosa mi è venuto; volevo dargli...non la volevo di certo ammazzare. Il coltello io lo porto sempre con me, da 30 anni, ho fatto questa cosa qua che non riesco a capire, 14 coltellate, pensavo 1, 2, 3. Quando l'ho vista non ho capito più niente, la rabbia, ho visto nero; sono un assassino, non può cambiare niente, non avrei voluto incontrarla. Io ho subito da lei una crudeltà disumana". Luigi Morcaldi, 64 anni, risponde così ai pm di Milano Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia che lo hanno interrogato per l'omicidio dell'ex compagna Luciana Ronchi, uccisa ieri a Bruzzano.

