

(Adnkronos) - Nell'interrogatorio di venti minuti, confessa il delitto ma nega di averla 'pedinata' prima del delitto. "Se la incontravo me ne andavo, mi nascondevo, era troppa la crudeltà che avevo subito" racconta l'uomo che conosceva la vittima dal 1978 e che non nega i litigi durante il periodo della separazione tre anni fa.

"Ci mandavamo a quel paese, io le davo qualche schiaffo mai una cosa che ha superato il limite, mai sputato addosso almeno che mi ricordi, spintoni sì sì, non ricordo se è mai caduta per terra, mai una cosa che esce del sangue, solo scaramucce, cose normali. Erano liti frequenti". La confessione di Morcaldi è di poche parole. "Non ho capito più niente, volevo dargli quella paura scossosa, 14 coltellate, sono un assassino dottore, non so che dirle. Cosa posso dire? Io queste cose le sentivo in tv".

