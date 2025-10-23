Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Luigi Morcaldi, 64 anni, accusato di omicidio aggravato (dalla relazione passata) dell'ex compagna Luciana Ronchi, uccisa ieri a Bruzzano con almeno 14 coltellate, sarà sentito domani venerdì 24 ottobre dalla giudice per le indagini preliminari di Milano Lorenza Pasquinelli. L'uomo, sottoposto a fermo, ha ammesso le sue responsabilità.
Milano: donna accoltellata, domani interrogatorio dell'ex davanti al gip
23 ottobre, 2025 • 13:03
