

Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Dalle 8.37 alle 9.08 circa di lunedì 3 novembre Vincenzo Lanni, 59 anni, accusato del tentato omicidio della manager di 43 anni, accoltellata ieri a Milano, è stato immortalato per circa trenta minuti dalle telecamere presenti in zona Gae Aulenti. Nel provvedimento di fermo dei carabinieri sono presenti una serie di immagini a colori che mostrano l'ex informatico, già con una condanna alle spalle per due episodi simili compiuti nel 2015, passeggiare lungo la passerella che sovrasta via Melchiorre Gioia.

Un via vai in cui appare calmo mentre viene superato o incrocia altre persone in una strada pedonale che risulta abbastanza battuta. Proprio la presenza di altre persone potrebbe aver fatto desistere l'uomo dall'anticipare la sua azione. Nel tentativo di raggiungere una zona più appartata incrocia una donna: sono le 8.54 e pochi secondi e nel video compare una signora con un giubbotto rosso e una busta di un supermercato. I due si trovano faccia a faccia e questo potrebbe averla messa al riparo.

Nel vicolo tra due locali di pranzi veloci, "dopo essersi soffermato per circa 30 secondi", Lanni vede arrivare a piedi la sua vittima e la raggiunge alle spalle "brandendo un coltello di grosse dimensioni (circa 40 centimetri), la colpiva al costato posteriore sinistro, per poi allontanarsi immediatamente lasciando il coltello conficcato nel costato della donna". Arma che non avrebbe acquistato quel giorno e che ha tenuto nascosto nel sacchetto verde della spesa che aveva con sé prima di usarlo contro la sconosciuta.

