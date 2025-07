Milano, 29 lug. (Adnkronos) - Decine di nuove denunce, firmate da avvocati a cui si sono rivolti singoli o gruppi di cittadini, sono arrivate negli ultimi giorni in Procura a Milano dopo che è esplosa l'inchiesta sull'urbanistica con il sospetto di un sistema corruttivo, tra funzionari pubblici e grandi operatori immobiliari, legato alla trasformazione della città. Da quanto si apprende gli esposti riguardano progetti su cui i pubblici ministeri non hanno ancora acceso nessun faro, mentre prosegue l'attività di 'acquisizione' di documenti in Comune su regolamenti e progetti che già da tempo sono al centro del braccio di ferro interpretativo tra Procura e Palazzo Marino.

In tutto sono un centinaio i cantieri su cui concentra e sembra dirigersi l'attenzione della magistratura, come l'area dello stadio San Siro che da tempo divide l'opinione pubblica e su cui la posta in palio - economica e politica - è alta. L'interesse dei pm si concentra, oltre che sull'iter autorizzativo, anche nel ricostruire gli interessi degli investitori (tramite fondi esteri) e nella ricerca di presunti conti esteri degli oltre 70 indagati che potrebbero dimostrare l'ipotesi corruttiva sostenuta dalla procura guidata da Marcello Viola.