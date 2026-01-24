Roma, 24 gen (Adnkronos) - "Speravamo in una smentita, il ministro Piantedosi invece non è né sorpreso né inorridito all’idea che i muscolari uomini dell’Ice possano mettere i piedi sul nostro territorio. In sostanza per il ministro quegli agenti sono i benvenuti, gli basta pensare di avere un coordinamento formale della sicurezza. Venga in Parlamento a riferire tutto questo“. Così la Capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella.
Milano-Cortina: Zanella, 'per Piantedosi Ice benvenuta, venga in Parlamento a riferire'
24 gennaio, 2026 • 15:23
Roma, 24 gen (Adnkronos) - "Speravamo in una smentita, il ministro Piantedosi invece non è né sorpreso né inorridito all’idea che i muscolari uomini dell’Ice possano mettere i piedi sul nostro territorio. In sostanza per il ministro quegli agenti sono i benvenuti, gli basta pensare di avere un coordinamento formale della sicurezza. Venga in Parlamento a riferire tutto questo“. Così la Capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella.