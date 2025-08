Roma, 6 ago (Adnkronos) - "Resta l’opacità della ‘casa di vetro’, come lo stesso ministro Abodi ha definito l’organizzazione degli eventi Milano-Cortina 2026. Perché i conti complessivi dei Giochi olimpici invernali sono tutt’altro che chiariti: avevamo chiesto al ministro un resoconto che fugasse le preoccupazioni circa i futuri debiti a carico della finanza pubblica, evidentemente il ministro non ha potuto rispondere nel merito. Per sua stessa ammissioni l’80 per cento delle opere non riguarda i giochi ma infrastrutture connesse che saranno realizzate chissà quando e il cui costo lieviterà di anno in anno per i prossimi sette anni”. Lo ha detto la capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella durante il question time della Camera.