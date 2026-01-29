

Roma, 29 gen (Adnkronos) - Fischietti, cartelli e bandiere contro la presenza dell’Ice ai giochi di Milano-Cortina davanti all’ambasciata americana a Roma, in via Veneto, per il sit-in promosso da +Europa a cui hanno partecipato delegazioni di Volt Europa, Gaynet, Azione con Fabrizio Benzoni e il Psi con Bobo Craxi.

"Siamo qui davanti l’ambasciata Usa per esprimere vicinanza e amicizia al popolo americano che ha visto la propria democrazia sfigurata dall'azione di Trump. I fischietti sono il suono della resistenza che il popolo americano ha messo in atto, auto-organizzandosi per avvisare i concittadini quando gli agenti Ice arrivavano nel loro quartiere”, ha spiegato Riccardo Magi, segretario di +Europa, che guidava la delegazione del partito con la vicesegretaria Antonella Soldo e la Tesoriera Carla Taibi.

"L’Ice ha trasformato la sicurezza in arbitrio, in abuso di potere, e la sicurezza dei cittadini è stata stravolta da esecuzioni in strada e in pieno giorno di cittadini americani. Il governo italiano non ha saputo esprimere una condanna ferma e ha accettato anche la vergogna che ci siano agenti dell’Ice sul nostro territorio ai giochi di Milano-Cortina. Il punto non è che non saranno addetti a mansioni di ordine pubblico, ci mancherebbe altro. Il punto è politico e il governo italiano - ha sottolineato Magi - si è dimostrato ancora una volta senza dignità. Meloni, Tajani e Piantedosi hanno fatto il gioco delle tre scimmiette: non parlo, non vedo, non sento". Nel corso del flash mob sono stati mostrati cartelli con gli slogan 'No Ice in Italy', 'Milano-Cortina is not your game', 'No alle squadracce di Trump'.

