

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Non mi sento tutelata né dal ministro Piantedosi, che scopre dai giornali la presenza di Ice, né chiaramente dall’Ice stessa, cioè una squadriglia violenta che fa profilazione razziale, che uccide per strada, che preleva le persone dalle loro case, che minaccia i giornalisti come è capitato alla cronista italiana che stava semplicemente svolgendo il suo lavoro”. Lo ha detto l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi a Inside24 su Rainews24.

“Non possiamo permettere – ha aggiunto Scuderi - che un simile tipo di corpo armato entri in Italia e faccia quello che vuole. Il governo deve prendere una posizione chiara e chiedere agli USA di non far venire l’Ice nel nostro Paese. Purtroppo non mi sembra che lo stia facendo e non mi sembra nemmeno che il ministro Piantedosi abbia contezza di ciò che avviene sul territorio italiano”, ha concluso.

