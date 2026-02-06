

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Facciamo un in bocca al lupo a chiunque sarà impegnato nelle Olimpiadi di Milano e Cortina e un abbraccio a Beppe Sala, un ringraziamento al presidente della repubblica Mattarella per come ci ha rappresentato anche in quella sede e col richiamo ai valori della pace e chiedendo il rispetto della tregua olimpica". Lo ha detto Elly Schlein nella replica alla Direzione del Pd.

