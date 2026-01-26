

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “Le parole del presidente della Regione Lombardia, Fontana, sono gravissime, ancor più dopo la smentita inviata, perché non è possibile che nessuno abbia certezza o meno della presenza di Ice alle Olimpiadi. Anche il solo pensiero che l’Immigration and Customs Enforcement possa mettere piede in Italia per i Giochi è qualcosa di assurdo, a maggior ragione dopo i recenti e vergognosi fatti di cronaca che li riguardano. La scusa che siano una ‘scorta’ di Vance e Rubio è inaccettabile, Fontana non si presti a questi giochetti pur di compiacere Trump. Ice non è una forza diplomatica ma un corpo federale degli USA che opera in maniera squadrista, violenta e antidemocratica. La sicurezza dei Giochi spetta all’Italia, non a loro. Quindi, caro Fontana, che ci sia Ice o altri fa la differenza eccome. Il Governo italiano la smetta di trattare il nostro Paese come il parco giochi di Trump”, così Matteo Ricci, europarlamentare Pd.

