

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Paccheri alla Vittorio come primo; vitello alla milanese abbinato a una cremosa nuvola di patate allo zafferano come secondo; tiramisù insieme ad un assortimento di dolci. É il menù per la cena offerta dal presidente del Cio, Kirsty Coventry, ai Capi di Stato e di Governo, presenti a Milano in vista dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali. Il tutto accompagnato da vino bianco della Venezia Giulia, da Rosso del Sebino Maurizio Zanella e da Donnafugata 2023 per il dessert.

