

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "I soliti centri sociali, protetti dalla sinistra, devastano e aggrediscono le Forze dell’Ordine, causano danni economici e tentano di offuscare l’immagine della Nazione. A Torino come a Milano l’obiettivo di questi criminali travestiti da manifestanti è lo stesso: devastare tutto, occupare edifici, agire a dispetto di leggi e regole. Per Fratelli d’Italia non possono esserci ambiguità. Chi scende in piazza con i violenti, chi li difende, chi li giustifica è responsabile di quanto accade. Ora davvero basta: Schlein e Conte condannino”. Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli.

