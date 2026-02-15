Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Neanche il tempo di esultare per l’oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva - risultato che ci permette di superare lo storico record di medaglie di Lillehammer - e oro nel biathlon con Lisa Vittozzi. Grandiosi!". Lo scrive sui social Giorgia Meloni.
Milano-Cortina: Meloni, 'ancora capolavori azzurri, grandiosi'
15 febbraio, 2026 • 15:13
