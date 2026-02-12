

Cortina, 12 feb. (Adnkronos) - "Vorrei dire al presidente Buonfiglio che tutto posso fare tranne che appropriazione indebita: le medaglie di questi giorni sono degli atleti. Sono fortunato io a essere qui, in questi giorni in cui hanno conquistato tante medaglie, ma l'importante è che continuino con lo spirito con cui lo hanno fatto, lo stanno facendo: impegno per superare se stessi, impegno per competere con lealtà e con successo". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la visita a Casa Italia a Cortina. "Gemella" di quella di Milano, ha ricordato il Capo dello Stato, che ha "la stessa funzione di finestra, di porta d'ingresso per chi è già qua e per chi verrà a seguire le competizioni, per conoscere il nostro Paese, non soltanto Cortina".

"Complimenti a tutti i nostri atleti e atlete per quello che fanno in questo momento non soltanto per la presenza italiana nei Giochi, ma per l'amicizia con tutti gli altri atleti e le altre atlete di ogni altro Paese. E questo -ha ribadito Mattarella- è il senso delle Olimpiadi, è il senso di Casa Italia, che si apre a tutti coloro che verranno per condividere le bellezze di questi luoghi, ma anche i valori della fraternità umana, della condivisione, delle prospettive di tutti i popoli attraverso lo sport". Il Capo dello Stato ha quindi espresso "apprezzamento per quanto fatto e attesa per i prossimi giorni, per gli atleti e le atlete".



