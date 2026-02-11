

Cortina, 11 feb. (Adnkronos) - "Complimenti. Terza olimpiade, terza medaglia, Domani assisterò alla sua gara, state raccogliendo una grande quantità di medaglie, abbiamo una bella squadra. Occorrerebbe far capire ai tifosi e telespettatori che cosa c'è dietro la vostra preparazione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando oggi a Cortina Sofia Goggia.

