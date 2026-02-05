

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "Ci siamo, state per cominciare. Naturalmente alla vigilia dell'apertura non posso non ricordare che per tutte voi e tutti voi che siete qui questo già è un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prendere parte alle Olimpiadi è già un traguardo di estrema importanza, un successo autentico, importante". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando nel Villaggio olimpico a Milano gli atleti italiani impegnati nelle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

"Presumo anche -ha aggiunto il Capo dello Stato- che non siate appagate e appagati da questo, che affronterete le competizioni con l'intenzione di avere altri risultati, altri successi ulteriori. Ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo importante traguardo e risultato. Poi naturalmente la competizione con atlete e atleti da ogni parte del mondo sarà entusiasmante e anche stimolante. Credo che ognuna e ognuno di voi ricorda che la prima competizione è con se stesse e con se stessi, con i propri limiti, per superarsi e migliorarsi. E poi c'è quella con gli altri partecipanti".

"Ci auguriamo naturalmente che le medaglie siano tante, il presidente Buonfiglio se lo augura fortemente, ma tutti quanti in Italia ce lo auguriamo, ma quello che è importante è il modo con cui parteciperete, come sempre è avvenuto da parte delle nostre atlete e dei nostri atleti nelle Olimpiadi; con impegno, dando tutto se stesse e tutto se stessi con lealtà, con rispetto per gli altri. Una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà".

"Ecco vi faccio questo augurio, siete consapevoli di quanto state per fare, lo siete e vi auguro di ottenere i risultati migliori. Il primo risultato è appunto partecipare con tutti gli altri, con il valore dello sport che manda al mondo un messaggio di pace e serenità. Grazie per l'impegno che mettete, grazie in anticipo -ha concluso Mattarella- perchè certamente renderete onore al Tricolore, alla nostra bandiera, ai nostri colori. E in bocca al lupo".

Il Capo dello Stato, dopo aver firmato il 'Murale della Tregua', ha visitato gli uffici e le residenze degli atleti. Ora è a pranzo nella mensa con i componenti della squadra azzurra, che gli hanno regalato una giacca con il suo nome.

