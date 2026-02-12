

Cortina, 12 feb. - (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver seguito al Tofane Alpine Skiing Centre di Cortina, al Super G femminile di sci alpino, vinto da Federica Brignone che ha conquistato l'oro si e' recato al Villaggio Olimpico di Fiames, dove ha firmato il "murale della Tregua Olimpica” ed ha pranzato con gli atleti della nazionale italiana. Al suo fianco i campioni del curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, bronzo nel doppio misto. Foto e selfie con gli atleti tra cui l'oro nello slittino Simon Kainzwaldner e gli altri slittinisti d'oro.

Prima di fare rientro a Roma, Mattarella visiterà la Galleria d’Arte all’interno di “Casa Italia” dove sarà accolto dal sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal segretario generale del Coni Carlo Mornati.

