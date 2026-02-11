

Cortina, 11 feb. (Adnkronos) - Si è informato anche delle condizioni di Lindsey Caroline Vonn, la sciatrice statunitense vittima di una drammatica caduta domenica scorsa, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro a Cortina con Sofia Goggia. "La Vonn come sta?", ha chiesto il Capo dello Stato. "È stato un gesto di coraggio, il suo", ha poi aggiunto.

