

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "'Casa Italia' è sempre un momento di grande coinvolgimento. Quando le Olimpiadi, come più frequentemente avviene, sono in altri Paesi, come è avvenuto appunto, come ricordava il Presidente Buonfiglio, due anni fa a Parigi, 'Casa Italia' è una finestra sull'Italia, un luogo che la raffigura, la presenta a tutto il mondo olimpico raccolto nel Paese in cui si svolgono i Giochi. Questa volta, in questa felice circostanza di Olimpiadi invernali in Italia, 'Casa Italia' assume un altro significato: è quello di una porta d'ingresso nell'Italia, quella di un luogo che esprime la quintessenza dell'Italia, dei suoi caratteri, della sua cultura, della del suo stile di vita". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione di 'Casa Italia' a Milano per le Olimpiadi invernali.

"E, da quel che ha detto il presidente Buonfiglio, la mostra che tra poco visiteremo, ha questo significato e anche il luogo, le sale in cui è ospitata 'Casa Italia' esprime questo ruolo, svolge questo ruolo. Per questo -ha concluso il Capo dello Stato- è particolarmente importante questo momento anche in Olimpiadi che si svolgono in Italia".

