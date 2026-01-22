

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina rappresentano "un'avventura che premierà l'iniziativa assunta allora, anche, secondo qualcuno di quel tempo, la temerarietà della decisione di lanciarsi in questa avventura. Ma il successo conseguito e il consenso raccolto nel nostro Paese, in sede internazionale sono un premio per quello sforzo che si è dispiegato". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i soci fondatori della Fondazione 'Noi Cortina'.

"Vorrei anche qui, in questa occasione -ha aggiunto il Capo dello Stato- non soltanto sottolineare l'importanza dei due eventi, Olimpiadi e Paralimpiadi, ma anche ringraziare la Fondazione e coloro che nelle varie responsabilità e nelle varie condizioni e posizioni hanno contribuito a questo percorso, perché è stato un gesto, ripeto, di coraggio, di visione, quello di lanciarvisi, ma è stato un percorso concreto di impegno operativo, che ha dato il successo che vediamo. E quindi il ringraziamento per quello che è stato fatto, perché i due eventi, già oggi in misura di altissime dimensioni e di grande rilievo nel loro svolgimento, recano prestigio al nostro Paese e lo collocano al centro non del mondo, ma dell'attenzione del mondo per lo sport interpretato nel nostro Paese. E questo per noi, per l'Italia, è molto importante".

Mattarella ha poi ha espresso "ai due Comuni e alle due Regioni i complimenti per la scelta della Scala e dell'Arena di Verona per la sottolineatura solenne di lancio dei Giochi. Non è soltanto per conferire con il prestigio così immenso della Scala e dell'Arena di Verona importanza e solennità ai Giochi, ma è anche per l'affinità che c'è nella creatività tra l'arte, la musica, il canto e lo sport. La musica e il canto servono a superare i confini dell'umano. Lo sport serve a misurarsi con i propri limiti, a superarli".

