Cortina, 11 feb. (Adnkronos) - "State dando immagine di vitalità e di organizzazione". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, si è complimentato con il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, presente all'incontro del Capo dello Stato con Sofia Goggia.
**Milano-Cortina: Mattarella a Buonfiglio, immagine di vitalità e organizzazione'**
11 febbraio, 2026 • 17:13
