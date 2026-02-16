

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “Se ce ne era bisogno ora è tutto chiarissimo: le opposizioni sanno solo dire no e vogliono isolare l'Italia in un contesto mondiale in continuo, costante cambiamento. Per questo il Pd è sempre più sovrapponibile al M5S che, vale la pena ricordare, ostacolò la candidatura di Roma alle Olimpiadi. Il successo di Milano-Cortina smentisce clamorosamente i complottisti che vorrebbero bloccare tutto, invocando sempre l'intervento dei magistrati contro eventuali reati. È il momento di avere il coraggio civile nel dire chiaramente più ‘Sì’, sempre nel rispetto delle leggi che non devono essere piegate ad un utilizzo contro una parte”. Lo scrive su X Simonetta Matone, ex magistrato e deputato della Lega.

