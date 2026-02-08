

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La compiacenza indulgente con cui molti settori della sinistra, intellettuale e politica, continua a leggere e commentare i reiterati episodi di violenza e attacchi contro le forze dell'ordine, rischia di compromettere irrimediabilmente la possibilità del centrosinistra di guadagnare i consensi necessari per battere le destre alle Politiche del '27. Serve la nettezza delle posizioni e la chiarezza della condanna, una cultura più pasoliniana che col buon senso preservi l'ordine, la democrazia e le donne e gli uomini in divisa che sono patrimonio collettivo". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, sugli scontri e violenze verificatesi nelle scorse ore a Milano e dei cori contro le forze dell'ordine a Bagnoli.

"Il 'partito dei nonni', in considerazione dei flussi elettorali che vedono le fasce giovanili sempre più propense all'astensione, è il bacino decisivo in vista delle Politiche e giustamente non tollera che sulla sicurezza, che è questione nazionale, si cincischi o si indugi in distinguo", conclude Mastella.

