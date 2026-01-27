

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Le rassicurazioni sul ruolo dell’Ice fornite dal Viminale dopo l’incontro con l’Ambasciata americana non convincono: l’operato degli agenti dell’anti-immigrazione rappresenta una macchia nera per la democrazia occidentale e non dovrebbero avere alcun ruolo operativo nelle Olimpiadi Milano-Cortina. Per gli Usa di Trump sono forse un vanto, per il resto del mondo sono una vergogna. E un Paese come l’Italia non può tollerare che le squadracce di Trump operino nel nostro Paese, non importa a quale livello, specialmente durante un evento dall’alto valore simbolico come i Giochi. Meloni, semplicemente, dovrebbe chiamare l’amico Trump e dire: no, grazie. La questione è politica, ancora prima che operativa”. Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi.

