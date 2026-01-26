

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “L’Ice è lo strumento con cui Trump sta sostituendo la legalità con l’abuso di potere, la sicurezza degli americani con la licenza di uccidere da parte di agenti dell’immigrazione". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Il governo italiano e la destra non possono più dire che attendono le inchieste per condannare le atrocità. Serve una presa di posizione chiara da parte di tutti, a cominciare da coloro che da destra si dichiarano democratici. Per questo, il governo dovrebbe dire a Trump che l’Ice non é gradita in Italia, nemmeno per fare da scorta alla delegazione americana: le Olimpiadi non possono trasformarsi in una sfilata delle squadracce di Trump, con cui il presidente Usa sta gettando nel caos il proprio Paese. Meloni chiami l’ambasciatore americano e gli dica che l’Ice in Italia non è la benvenuta”.

