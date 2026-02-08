

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Leggo che al villaggio olimpico dei Giochi di Milano-Cortina vengono distribuiti preservativi gratis secondo una prassi consolidata dai Giochi di Seul 'per sensibilizzare atleti e giovani nella prevenzione verso malattie sessualmente trasmissibili, un tema che non deve creare imbarazzo', come dice il governatore della Lombardia Attilio Fontana, rivendicando la scelta. Una bellissima iniziativa, che non conoscevo e che condivido in pieno". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Peccato che proprio la parte politica del presidente Fontana, cioè la destra, sia sempre stata contraria a ogni tipo di iniziativa che punta a diffondere tra i giovani l’educazione relativa alla sessualità, proprio a partire dalla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Visto che Fontana si dice entusiasta di questa iniziativa, perché non la replica nelle scuole della Lombardia e ci aiuta nella battaglia che conduciamo da anni per far sì che i condom vengano distribuiti in tutti gli istituti scolastici d’Italia, anche per prevenire gravidanze non desiderate?”.

“Insieme a questo, ci dia una mano nella campagna per l’introduzione di lezioni di sessuoaffettività nelle scuole, che questo governo ha boicottato con la scusa della teoria gender, affossando uno strumento che potrebbe prevenire non solo le malattie sessuali ma anche femminicidi, violenze e relazioni tossiche”, conclude Magi.

