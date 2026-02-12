Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "La Rai come gli Ayatollah: nell’era delle Olimpiadi di Milano-Cortina l’Uomo Vitruviano di Leonardo viene presentato… senza genitali. La genialità rinascimentale piegata alla più retriva censura da salotto, perché evidentemente i vertici della Rai temono che un pene possa turbare. E chi guida questa fiera dell’assurdo? Il direttore di Rai Sport, Petrecca, che colleziona figuracce olimpiche una dietro l’altra. Domanda semplice per la Rai: cosa c'è dietro questa censura così ridicola? Pucci con il culo di fuori poteva andare a Sanremo mentre Leonardo deve subire la scure di TeleMeloni?". Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.
Milano-Cortina: M5S, 'Uomo Vitruviano censurato? TeleMeloni come Ayatollah'
12 febbraio, 2026 • 18:13
