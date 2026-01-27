

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La presenza di agenti Ice in Italia sarebbe superflua, perché come sempre avviene nel corso dei grandi eventi internazionali, la sicurezza sarà garantita dalle nostre forze di polizia, con personale dall’addestramento e dalla professionalità eccezionali. Ogni delegazione straniera sceglie autonomamente a quali corpi affidare la scorta dei propri rappresentanti, ma in questo momento la presenza di uomini dell’Ice in Italia sarebbe inopportuna”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

