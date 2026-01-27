Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La presenza di agenti Ice in Italia sarebbe superflua, perché come sempre avviene nel corso dei grandi eventi internazionali, la sicurezza sarà garantita dalle nostre forze di polizia, con personale dall’addestramento e dalla professionalità eccezionali. Ogni delegazione straniera sceglie autonomamente a quali corpi affidare la scorta dei propri rappresentanti, ma in questo momento la presenza di uomini dell’Ice in Italia sarebbe inopportuna”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.
Milano-Cortina: Lupi, 'presenza Ice inopportuna e superflua'
27 gennaio, 2026 • 11:13
Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La presenza di agenti Ice in Italia sarebbe superflua, perché come sempre avviene nel corso dei grandi eventi internazionali, la sicurezza sarà garantita dalle nostre forze di polizia, con personale dall’addestramento e dalla professionalità eccezionali. Ogni delegazione straniera sceglie autonomamente a quali corpi affidare la scorta dei propri rappresentanti, ma in questo momento la presenza di uomini dell’Ice in Italia sarebbe inopportuna”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.