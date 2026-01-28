

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "In aula al Senato il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, ha affermato che la sicurezza degli atleti iraniani alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 sarà garantita dai Pasdaran. Un fatto, se confermato, gravissimo, che impone al Governo di fare immediata chiarezza". Lo dichiarano i senatori Antonio Misiani e Cristina Tajani, che hanno presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e degli Affari esteri.

"I Pasdaran – proseguono Misiani e Tajani – sono un corpo militare direttamente dipendente dalla guida suprema della Repubblica islamica dell’Iran, responsabile di pesantissime violazioni dei diritti umani e della brutale repressione delle recenti proteste, costata la vita a decine di migliaia di persone. Lo stesso ministro Tajani ha proposto di inserirli nella lista delle organizzazioni terroristiche. È quindi incomprensibile e inaccettabile che si possa anche solo ipotizzare la presenza sul territorio italiano, durante un grande evento internazionale come le Olimpiadi, di appartenenti a un corpo che il Governo ritiene meritevole di tale qualificazione".

"Chiediamo ai ministri – concludono – se corrisponda al vero quanto affermato dal senatore Balboni; se non ritengano necessario, in coerenza con la posizione del ministro degli Esteri, interdire la presenza dei Pasdaran ai Giochi di Milano-Cortina; quale sia la posizione ufficiale del Governo; e se Piantedosi e Tajani si siano confrontati e coordinati su una questione che tocca direttamente la sicurezza nazionale, la politica estera e la credibilità democratica del nostro Paese".

