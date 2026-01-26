

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare alla Camera dei deputati per chiedere al Governo chiarimenti urgenti sulla possibile presenza in Italia di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) al seguito della delegazione statunitense durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina.

“È inaccettabile che a poco dall'apertura dei Giochi Olimpici non ci sia ancora chiarezza su un punto così delicato. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi -sottolinea Matteo Mauri, deputato del Partito Democratico e responsabile Sicurezza del Pd- ha detto di non sapere. Ma arrivati a questo punto il Governo non può non sapere. Si tratta di un fatto molto grave. Anche perché è del tutto evidente che se il Presidente Trump vorrà mandare l'Ice in Italia - alla luce di quello che sta accadendo negli Stati Uniti e dell'indignazione che sta causando - si tratterebbe di una vera e propria provocazione al nostro Paese. Nei quesiti rivolti al ministro Piantedosi si chiede: “quali iniziative urgenti intenda adottare, anche sul piano diplomatico, e d’intesa con i Ministri interessati, per assicurare che durante i giochi olimpici invernali non siano in ogni caso presenti agenti dell’ICE, alla luce dei gravi fatti riportati in premessa”.

“Il Governo e la maggioranza stanno giocando una partita pericolosa, tra ambiguità e silenzi. Con l'assurdità delle dichiarazioni del Presidente della Lombardia Fontana, che prima ammette l'arrivo dell'ICE e poi smentisce. Quanto sta accadendo negli Stati Uniti dimostra una deriva gravissima: l’ICE è il simbolo di un modello di polizia che non vogliamo avere nel nostro Paese. Il corpo di Polizia dell'Ice non è gradito”.

