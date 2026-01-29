Roma, 29 fed (Adnkronos) - Si terrà mercoledì 4 febbraio alle 9,30 l'informativa in aula alla Camera del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulla presenza degli agenti Ice in Italia in occasione dei giochi olimpici Milano-Cortina.
Milano-Cortina: informativa Piantedosi su Ice alla Camera mercoledì alle 9,30
29 gennaio, 2026 • 14:03
