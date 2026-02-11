Cortina, 11 feb. (Adnkronos) - "Siamo tutte onorate che sia qui a vederci e a tifarci. Porto i suoi saluti a tutta la squadra". Lo ha sottolineato Sofia Goggia rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro di oggi a Cortina.
**Milano-Cortina: Goggia a Mattarella, 'onorate che sia qui a vederci e a tifarci'**
11 febbraio, 2026 • 17:33
