

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Forza Italia sfiderà in Parlamento le sinistre. Queste voteranno le nostre proposte per la sicurezza, la legalità, la tutela delle forze di polizia o staranno dalla parte di chi, anche in queste ore, ha messo Milano dopo Torino a ferro e fuoco?”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri al Tg1.

