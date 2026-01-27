

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Il governo Meloni fa finta di niente, solo imbarazzate puntualizzazioni di prammatica, clamorosamente smentite però dagli americani. La realtà è che alle Olimpiadi di Milano-Cortina uomini dell’Ice saranno in Italia". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio sulla vicenda della presenza di uomini dell’agenzia federale americana per il controllo doganale e l’immigrazione alle Olimpiadi invernali, al centro delle proteste in Usa dopo uccisioni di cittadini, violenze, sequestri di persona. E su cui, in poche ore sono state raccolte nell petizione online “Fuori dall’Italia le squadracce di Trump” già 30mila firme. "E questa è una vera e propria vergogna : si intervenga subito - conclude il leader di SI - per impedire che una banda di tagliagole possa essere presente ed operare sul nostro territorio nazionale".



